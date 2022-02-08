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Официальный сайт Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова

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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас на сайте Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, занимающего сегодня передовые позиции в системе образования России.

Наш вуз прошел долгий и славный путь от педагогического института до многопрофильного современного классического университета, в котором сложились сильные, известные у нас в стране и за ее пределами научно-педагогические школы. Сегодня КБГУ является крупным университетским комплексом и представляет собой новый тип учебного заведения, в котором объединены разнопрофильные и разноуровневые образовательные учреждения, реализующие образовательные программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.

Кабардино-Балкарский госуниверситет внес и продолжает вносить большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров не только для Кабардино-Балкарской Республики, но и для других регионов нашей страны, для государств ближнего и дальнего зарубежья.

Наш университет известен своими добрыми традициями, а также дружбой среди студентов, являющихся представителями различных культур и национальностей. У нас созданы условия не только для учебы, но и всестороннего развития студенческой молодежи, свидетельством чему являются высокие достижения молодых ученых, спортсменов и творческих коллективов. Здесь работают прославленные академики и профессора, заслуженные деятели культуры, победители и участники самых престижных международных конкурсов и фестивалей, учатся спортсмены – призеры Олимпийских игр и мировых первенств.

Двери КБГУ открыты для всех, кто пожелает пополнить ряды наших студентов!

Ректор КБГУ, Альтудов Ю.К.

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    07/02/2022

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    06/02/2022

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