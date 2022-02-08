Официальный сайт Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова

Наш вуз прошел долгий и славный путь от педагогического института до многопрофильного современного классического университета, в котором сложились сильные, известные у нас в стране и за ее пределами научно-педагогические школы. Сегодня КБГУ является крупным университетским комплексом и представляет собой новый тип учебного заведения, в котором объединены разнопрофильные и разноуровневые образовательные учреждения, реализующие образовательные программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Кабардино-Балкарский госуниверситет внес и продолжает вносить большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров не только для Кабардино-Балкарской Республики, но и для других регионов нашей страны, для государств ближнего и дальнего зарубежья.
Наш университет известен своими добрыми традициями, а также дружбой среди студентов, являющихся представителями различных культур и национальностей. У нас созданы условия не только для учебы, но и всестороннего развития студенческой молодежи, свидетельством чему являются высокие достижения молодых ученых, спортсменов и творческих коллективов. Здесь работают прославленные академики и профессора, заслуженные деятели культуры, победители и участники самых престижных международных конкурсов и фестивалей, учатся спортсмены – призеры Олимпийских игр и мировых первенств.
Двери КБГУ открыты для всех, кто пожелает пополнить ряды наших студентов!
Ректор КБГУ, Альтудов Ю.К.
- С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
Уважаемые ученые, профессора и доценты, доктора и кандидаты наук, преподаватели, аспиранты, ординаторы, студенты КБГУ, поздравляю вас с Днем российской науки! Научная деятельность всегда была основой и движущей силой успешного развития государства, одним из источников роста…
08/02/2022
- В КБГУ готовятся к Чемпионату WorldskillsRussia-2022
В колледже дизайна института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова проходит подготовка студентов к соревнованиям национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 2022 в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров». 7 февраля…
07/02/2022
- Электронным библиотечным фондом КБГУ пользуются 330 вузов
Благодарность в адрес и.о. ректора Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Юрия Альтудова за активное участие в проектах системы электронных библиотек прислал директор образовательной системы «Лань» (СПб.) Александр Никифоров. По результатам года Ваша образовательная…
06/02/2022
Говорит КБГУ
07/02/2022На кабардинском языке в 7 часов 15 минут (повтор в 13 ч. 05 мин.) о достижениях коллег расскажет кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института химии и биологии КБГУ Аубекир Хатухов. Ведущая передачи Инна Жугова.Подробнее
XVI выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа пройдет в КБГУ
04/02/2022XVI выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, приуроченная ко Дню российской науки, пройдет в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова 8 февраля 2022 в рамках празднования Дня науки 2022 года. Целью выставки является стимулирование…Подробнее
Выборы на замещение должности зав. кафедрой
01/02/2022Выписки из протоколов заседания кафедры и ученого совета факультета (института) передаются в кадровую службу КБГУ не позднее 21 февраля 2022 года.Подробнее
Открыта регистрация на Первую Модель ООН от МолРОП КБР и студенческого актива ИПЭиФ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
28/01/2022Место проведения: КБГУ им. Х.М. Бербекова. Дата проведения: 16 февраля 2022 года. Модель ООН – это захватывающая ролевая игра, в которой студенты и старшеклассники воспроизводят работу Организации Объединенных Наций. Её участники – делегаты, наблюдатели, председатели…Подробнее
Конкурс на замещение должности ст. преподавателя кафедры
27/01/2022Сроки подачи указанных документов не позднее 28 февраля 2022 года.Подробнее
VI студенческая научная конференция им. профессора В. А. Елеева
21/01/2022Институт физики и математики приглашает Вас принять участие в работе VI студенческой научной конференции имени профессора Валерия Абдурахмановича Елеева. Конференция ориентирована на студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых. Сборники материалов конференции будут опубликованы в…Подробнее
6-я научно-практическая конференция «Интеллектуальные системы и микросистемная техника-2022»
19/01/2022Место проведения конференции – поселок Эльбрус.Подробнее
«ПЕРСПЕКТИВА-2022»
19/01/2022Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ПЕРСПЕКТИВА-2022» Информационное сообщение Управление научных исследований и инновационной деятельности КБГУ, Управление по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ, Совет молодых ученых КБГУ, Кабардино-Балкарский благотворительный фонд социальной поддержки…Подробнее
Выборы на замещение должности зав. кафедрой
17/01/2022Заседание ученого совета КБГУ по выборам заведующего кафедрой проводит ректор (проректор) университета 28 февраля 2022 года.Подробнее